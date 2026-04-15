Auch der Krieg im Persischen Golf wirkt sich bisher stärker auf einige Wettbewerber aus. So schwächelte im ersten Quartal bei LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) vor allem die wichtigste Sparte mit Mode und Lederwaren, da der Konflikt die Nachfrage nach Marken wie Louis Vuitton und Dior spürbar dämpfte. Der gesamte LVMH-Umsatz ging im Quartal um sechs Prozent zurück, wie der Konzern bereits zu Wochenbeginn mitgeteilt hatte. Auch Kering machten die Folgen des Kriegs zum Jahresstart zu schaffen. Vor allem die kriselnde Modemarke Gucci sorgte beim Konzern für einen Umsatzrückgang ebenfalls von sechs Prozent./mne/tav/men