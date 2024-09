Lynch war beim Untergang seiner Luxusjacht «Bayesian» am 19. August ums Leben gekommen. Auch seine 18-jährige Tochter sowie fünf weitere Menschen starben. Die Passagiere feierten den Freispruch von Lynch in einem US-Betrugsprozess zum Autonomy-Übernahmeverfahren, der isoliert von dem Fall in Grossbritannien verhandelt wurde.