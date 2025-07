Titzrath war nicht über den Einstieg von MSC informiert

Schliesslich war in der Vergangenheit immer wieder von Unstimmigkeiten die Rede gewesen. So steht die 59-Jährige zwar seit neun Jahren an der Spitze der HHLA, in die Vorbereitung des umstrittenen MSC-Einstiegs beim Hamburger Hafen durch den rot-grünen Senat war sie aber nicht eingebunden worden.