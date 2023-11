«Als Vorstand haben wir in den vergangenen Wochen die für die HHLA und unsere Stakeholder relevanten Aspekte der Transaktion aktiv in intensiven Gesprächen mit der Stadt Hamburg und MSC adressiert und weitestgehend in einem verbindlichen Vorvertrag abgesichert», sagte HHLA-Vorstandschefin Angela Titzrath. Dabei seien erweiterte Zusagen für die langfristige Entwicklung der HHLA erreicht worden.