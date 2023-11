Die Erlöse, die die Stadt Hamburg aus dem Verkauf eines Teils ihrer Anteile an MSC erziele, würden unmittelbar in den Hafen fliessen, teilten Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard und Finanzsenator Andreas Dressel (beide SPD) mit. «Ein so erhebliches Investment ist ohne starken Partner nicht zu stemmen: Dass die Mediterranean Shipping Company bereit ist, sich über den Kaufpreis hinaus im gleichen Anteil wie die Stadt an einer Eigenkapitalerhöhung zu beteiligen, zeigt das klare Bekenntnis zum Standort Hamburg.»