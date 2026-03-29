Ein Investor aus der Immobilienbranche habe sich entschieden, mit einem grösseren Paket in die Hiag investieren zu wollen, erklärte Hiag-Finanzchef Stefan Hilber auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Die Ankeraktionäre hätten sich bereit erklärt, die entsprechenden Aktien im Rahmen von Blocktrades zu verkaufen. Damit werde auch der Freefloat weiter erhöht.