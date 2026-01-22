Als dritten Grund gibt Hiag die grosse Nachfrage beim Promotionsprojekt in Cham an. Der Beurkundungsstand für die Eigentumswohnungen des Stockwerkeigentumsprojekts «Livingstone» auf dem Cham-Areal habe mit 56 Prozent per Ende 2025 die zum Halbjahr kommunizierte Erwartung (45 Prozent) übertroffen, was sich in einem entsprechend höheren Ergebnisbeitrag vor Steuern von rund 25 Millionen niedergeschlagen habe.