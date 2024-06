Per 1. Juli wird das Start-up in einer bestehenden Gewerbehalle auf knapp 860 Quadratmetern seine erste Pilotanlage in der Schweiz bauen, teilte die Immobilienfirma am Mittwoch mit. Grensol konzentriert sich den Angaben zufolge auf das kohlenstoffneutrale Recycling von Abfällen aus Schrottautos. Ziel sei es, das Recycling dieser Abfälle zu maximieren, so dass gleichzeitig die Verbrennung und Deponierung dieser Recyclingrückstände verhindert werde.