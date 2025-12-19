Die Verkaufspreise lagen mehr als 20 Prozent über dem letzten Schätzwert per Halbjahr 2025, wie Hiag am Freitagabend mitteilte. Zudem sei zu Beginn 2026 der Verkauf des Areals in St. Maurice und einer kleinen Liegenschaft im Aathal mit einem Volumen von rund 4 Millionen Franken geplant. Der Erfolg dieser Transaktionen von rund 2 Millionen Franken werde in der nächsten Berichtsperiode erfasst.