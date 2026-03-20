Derzeit prüft das Unternehmen verschiedene Optionen zur Refinanzierung. Deren Umsetzung hänge insbesondere von den aktuellen Marktbedingungen ab, hiess es in dem wortkargen Communiqué weiter.
Anfang Februar war bekannt geworden, dass der Einstieg der Investmentfirma CSL Mindset als neue Mehrheitsaktionärin von Highlight Event and Entertainment (HLEE) nicht wie geplant zustande gekommen ist. HLEE ist mit rund 54 Prozent grösster Aktionär der Highlight Communications.
Ursprünglich hatte CSL Mindset im August einen Zuschuss von 300 Millionen angekündigt. Mit 25 Millionen neuen gezeichneten HLEE-Aktien zu je 12 Franken wollte sich die Investorin 62 bis 67 Prozent der Anteile am Schweizer Börsenunternehmen sichern, wie es im August noch hiess. Die bisherigen Grossaktionäre um den früheren FCB-Besitzer Bernhard Burgener hätten mit dem Deal ihre Mehrheit abgegeben.
Die an der Schweizer Börse kotierte HLEE hat in den vergangenen Geschäftsjahren hohe Verluste geschrieben. Im Geschäftsjahr 2024 verdoppelte sich der Nettoverlust auf 40,9 Millionen Franken.
HLEE mit Sitz in Pratteln ist im Sport- und Eventmarketing tätig. Das Unternehmen vermarktet unter anderem hochkarätige Events wie den Eurovision Song Contest, die Uefa-Fussballwettbewerbe oder die Wiener Philharmoniker. Zusätzlich betreibt es über ihre Tochterfirmen Film- und TV-Produktionen sowie Glücksspielgeräte.
Steigerung des EBITDA
Highlight Communications selber erwartet für 2025 gemäss ersten, noch ungeprüften Zahlen deutliche Zuwächse bei Umsatz, Ergebnis und Cashflow. Der konsolidierte Umsatz stieg auf 405 bis 410 Millionen Franken, nach 404,1 Millionen im Vorjahr.
Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stieg demnach auf 170 bis 177 Millionen Franken, nach zuvor 77,5 Millionen. Und der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich auf 130 bis 139 Millionen von 36,4 Millionen Franken. Für 2026 zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich.
Die definitiven Zahlen werden im April veröffentlicht.
jb/ra
(AWP)