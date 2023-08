Der Konzernumsatz reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 30 Prozent auf 168,3 Millionen Franken, wie die Gruppe am Mittwoch mitteilte. Vor allem des Segment Film entwickelte sich mit einem Umsatzminus von über 40 Prozent auf 111,6 Millionen stark rückläufig, was das Unternehmen auf eine geringere Produktion zurückführt. Der Umsatz des Segments Sport und Event lag bei 74,7 Millionen um gut 5 Prozent unter dem Vorjahr, was mit Währungseffekten erklärt wird.