Der Emissionserlös beträgt den Angaben zufolge netto rund 41,2 Millionen Franken, davon werden 16,5 Millionen in bar und der Rest in der Form von Verrechnung mit bestehenden Darlehensforderungen erwartet. Die HLEE will den Nettoerlös für Refinanzierungen sowie zu Investitions- und Akquisitionszwecken innerhalb der Gruppe verwenden.