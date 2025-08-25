Die grössten Aktionäre von HLEE - darunter Bernhard Burgener, Victorinox und die Swiss International Investment Portfolio AG - hätten einen entsprechenden «Commitment Letter» mit CSL Mindset unterzeichnet, heisst es weiter. CSL Mindset werde demnach 25 Millionen neue HLEE-Aktien zu einem Ausgabepreis von 12 Franken pro Aktie zeichnen, was einem Eigenkapitalzuschuss von 300 Millionen Franken entspreche. Die Kapitalerhöhung soll im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots erfolgen, wobei die bisherigen Hauptaktionäre ihre Bezugsrechte nicht ausüben, um den Einstieg der Investorin zu ermöglichen.