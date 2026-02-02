Ursprünglich hatte CSL Mindset einen 300-Millionen-Zuschuss angekündigt. Mit 25 Millionen neuen gezeichneten HLEE-Aktien zu je 12 Franken wollte sich die Investorin 62 bis 67 Prozent der Anteile am Schweizer Börsenunternehmen sichern, wie es im August noch hiess. Die bisherigen Grossaktionäre um den früheren FCB-Besitzer Bernhard Burgener hätten mit dem Deal ihre Mehrheit abgegeben.