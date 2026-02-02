Die am 24. August 2025 angekündigte Transaktion mit CSL Mindset «wurde noch nicht innerhalb des angestrebten Zeitrahmens umgesetzt», heisst es in einer Mitteilung von HLEE vom Montag. Der weitere Zeitplan der Umsetzung sei derzeit «noch offen». Gründe wurden keine genannt.
Die Highlight Communications AG, an der die HLEE rund 54 Prozent hält, prüfe nun alternative Finanzierungsmöglichkeiten, hiess es weiter. Eine Investmentbank wurde mit der Analyse und Beratung beauftragt.
Ursprünglich hatte CSL Mindset einen 300-Millionen-Zuschuss angekündigt. Mit 25 Millionen neuen gezeichneten HLEE-Aktien zu je 12 Franken wollte sich die Investorin 62 bis 67 Prozent der Anteile am Schweizer Börsenunternehmen sichern, wie es im August noch hiess. Die bisherigen Grossaktionäre um den früheren FCB-Besitzer Bernhard Burgener hätten mit dem Deal ihre Mehrheit abgegeben.
Das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen hat in den vergangenen Geschäftsjahren hohe Verluste geschrieben. Im Geschäftsjahr 2024 verdoppelte sich der Nettoverlust auf 40,9 Millionen Franken.
ys/to
(AWP)