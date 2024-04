Weiter teilte die Gesellschaft mit, dass der langjährige Finanzchef Peter von Büren per 30. Juni die Geschäftsleitung altersbedingt verlassen wird. Er werde aber als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats an der Generalversammlung 2024 erneut zur Wahl antreten, heisst es weiter. Seine Nachfolge als Finanzchef werde per 1. Juli 2024 Hasan Disliz antreten.