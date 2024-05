Die Film-, TV- und Sportrechtegruppe Highlight Communications hat im ersten Quartal weniger Umsatz erzielt, aber auch unter dem Strich weniger Verlust gemacht. Der Umsatz fiel um 3 Prozent auf 78,7 Millionen Franken, wie die Gruppe am Dienstag bekannt gab, an der die an der Schweizer Börse kotierte Highlight Event & Entertainment (HLEE) die Mehrheit hält.