Für 2026 zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. Das Management setze die beschlossenen Massnahmen zur Stärkung der Bilanz und zur weiteren Steigerung der Profitabilität weiterhin «mit höchster Priorität» um. Die positiven Tendenzen beim Free Cashflow und der Liquidität bestätigten zudem, dass sich die Gruppe auf dem richtigen Weg befinde.