Israel hatte am Sonntag erstmals seit Monaten die Einfuhr von Hilfslieferungen in grösserem Stil zugelassen. Zuvor kündigte das Land Massnahmen an, um die Lieferung von Hilfsgütern zu erleichtern. Dazu zählt unter anderem die Verhängung von Feuerpausen sowie die Einrichtung sicherer Korridore für den Transport.