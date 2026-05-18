Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel warnte vor einem militärischen Angriff auf sein Land. «Schon die Drohung stellt ein internationales Verbrechen dar. Sollte sie umgesetzt werden, würde dies ein Blutbad mit unabsehbaren Folgen sowie verheerende Auswirkungen auf den Frieden und die regionale Stabilität nach sich ziehen», schrieb er auf der Plattform X./dde/DP/he