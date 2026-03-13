Auf dem Betriebsergebnis lastete insbesondere ein negativer Währungseffekt im Umfang von 38 Millionen Franken. Damit sank dieses um 5,3 Prozent auf 728 Millionen, wie der Hersteller der berühmten roten Bohrmaschinen am Freitag mitteilte. Unterm Strich blieb mit einem Reingewinn von 516 Millionen 8,0 Prozent weniger übrig als im Vorjahr. Die Investitionen lagen mit 459 Millionen nur um 1,5 Prozent unter dem Vorjahr.