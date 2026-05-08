Der Hersteller der roten Baumaschinen hat aufgrund des hohen Potenzials denn auch in den letzten Jahren stark in Software investiert. Zwar seien nicht alle Kunden für Veränderungen offen, das Geschäft wachse aber stark, so Doongaji. «Mittlerweile nutzen etwa 25'000 Kunden unsere Software.» Auf absoluter Basis sei das Geschäft zwar noch viel kleiner als das traditionelle Business. «Langfristig ist aber das Ziel, das Software neben der Hardware und den Dienstleistungen das dritte Standbein von Hilti wird», erklärt der Firmenchef.