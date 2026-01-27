Negative Währungseffekte lasteten mit 4,0 Prozentpunkten auf dem Umsatz, sodass Hilti in Lokalwährungen noch um 1,9 Prozent gewachsen wäre. Damit wurde das eigene Finanzziel von Hilti - nämlich ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich - erfüllt.
Regionen sehr unterschiedlich
Regional fiel die Entwicklung sehr unterschiedlich aus: In der grössten Region Europa ging der Umsatz in Lokalwährungen um 1,9 Prozent zurück. Derweil verzeichnete Amerika ein deutliches Plus von 9,3 Prozent.
Im Raum Asien/Pazifik blieb die Entwicklung in Lokalwährungen mit minus 2,1 Prozent negativ, während die Region Osteuropa/Mittlerer Osten/Afrika mit plus 12,9 Prozent stark zulegte.
Das detaillierte Jahresergebnis wird der Konzern am 13. März bekanntgeben.
dm/to
(AWP)