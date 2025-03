«Wichtiger ist zudem, was diese Zölle für die Weltwirtschaft und damit auch für die Investitionen in der Bauindustrie bedeuten», so der CEO weiter. Finanzchef Felix Hess erwartet generell, dass die US-Zölle für die ganze Branche in den USA zu Inflation führen werden. In gewissem Umfang könnten Preissteigerungen nochmals weitergegeben werden, grosse Schritte mit Blick auf die Margenverbesserungen seien aber nicht mehr zu erwarten.