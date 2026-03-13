«Zölle, der starke Franken, die schwierige Baukonjunktur - es gab Gegenwind von allen Seiten. Aber es gab auch Lichtblicke», blickt VRP Christoph Loos am Freitag an der Bilanzmedienkonferenz kritisch auf 2025 zurück. Zwar sei Hilti «etwas gezeichnet» von der Entwicklung. «Wir sind aber weit davon entfernt, unseren Optimismus zu verlieren», so Loos. An der Strategie halte Hilti fest.