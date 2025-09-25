In Amerika stieg der Umsatz indes um 2,2 Prozent auf 1,27 Milliarden, in Lokalwährungen lag das Plus über 8 Prozent. Getrieben wurde das Wachstum insbesondere von der Entwicklung in Nordamerika. Die Region Mittlerer Osten/Afrika erreichte 197 Millionen und damit 1,5 Prozent mehr. In Lokalwährungen stand hier sogar ein Zuwachs um mehr als 10 Prozent zu Buche.