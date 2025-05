In Europa sank der Umsatz in Lokalwährungen um 2,7 Prozent, was an den eingestellten Aktivitäten in Russland und Belarus lag. In Amerika lief es hingegen gut: Der Umsatz stieg um 9,1 Prozent. Auch im Mittleren Osten und Afrika konnte Hilti ein Plus von 10,1 Prozent verbuchen. In Asien/Pazifik blieb der Umsatz praktisch unverändert, mit einem kleinen Zuwachs von 0,1 Prozent.