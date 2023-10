4PS ist auf Software für Geschäftsprozesse in der Baubranche spezialisiert. Neben dem Hauptsitz in den Niederlanden habe das Unternehmen Niederlassungen in Grossbritannien, Belgien und Deutschland. Über 70'000 Nutzer haben die Software von 4PS mittlerweile in Gebrauch. Zusammen wollen Hilti und 4PS die digitale Transformation der Bauindustrie vorantreiben.