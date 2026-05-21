Europa bleibt schwach, andere Märkte stark

Im grössten Markt Europa stieg der Umsatz in Lokalwährungen um moderate 0,8 Prozent. Hier sei das Marktumfeld anhaltend schwach, so die Mitteilung. In Amerika lief es hingegen deutlich besser: Der Umsatz (LW) stieg um 9,6 Prozent. Auch im Mittleren Osten und Afrika konnte Hilti ein kräftiges Plus von 17,5 Prozent verbuchen. In Asien/Pazifik sei das Umfeld zwar weiter heterogen, dennoch steht ein Zuwachs von 6,6 Prozent zu Buche.