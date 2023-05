"Aus meiner Sicht können da noch weitere Staaten dazukommen", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Donnerstagmorgen in der Sendung "ntv Frühstart" mit Blick auf die sicheren Herkunftsländer. Anfang der Woche nannte er als Beispiel etwa die Maghreb-Staaten in Nordafrika. Generell hatte der FDP-Generalsekretär bei der Erwartung an das Treffen die Latte sehr hoch gelegt: "Aus unserer Sicht ist es notwendig, dass dieses Treffen eine Zeitenwende in der Migrationspolitik einleitet", sagte Djir-Sarai nach den Gremiensitzungen der FDP am Montag.