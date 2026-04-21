Hipp erklärte auch, warum so viel Zeit zwischen dem Eintreffen des Erpresserschreibens und der ersten Reaktion des Unternehmens verging. Die E-Mail sei am 27. März in einem Sammelpostfach für Anfragen aus dem Ausland gelandet, das nur alle zwei bis drei Wochen kontrolliert werde, fasste «Die Presse» seine Aussagen zusammen. «Das wäre so, als würden Sie einen Brief über den Zaun ins Firmengelände werfen und hoffen, dass es jemand findet», sagte Hipp. Sobald die Mail am 16. April entdeckt worden sei, habe man die Polizei informiert.