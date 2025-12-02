Heute ist Mediclinic im gemeinschaftlichen Besitz des südafrikanischen Investmentunternehmen Remgro und MSC. Mit der Reorganisation soll Remgro alleiniger Eigentümer von Mediclinic werden. Im Gegenzug übernimmt MSC die Schweizer Hirslanden-Gruppe vollständig - die aus Mediclinic herausgelöst wird. Die südafrikanischen Teile von Mediclinic gehen derweil an Remgro.