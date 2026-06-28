Regierungsvertreter Israels und des Libanons hatten seit mehreren Tagen unter Vermittlung der USA in Washington verhandelt. Die Schiiten-Miliz - die als wichtigster nichtstaatlicher Verbündeter Irans gilt - nahm an den Gesprächen nicht teil. Die libanesische Regierung ist keine Kriegspartei. Gestern Abend haben sich beide Seiten auf ein Rahmenabkommen verständigt, was den Kriegszustand zwischen den Nachbarländern aufheben soll. Die Hisbollah hat die Gespräche mehrfach als Kapitulation bezeichnet./arj/DP/zb