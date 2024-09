Nasrallah führte die Hisbollah seit 32 Jahren an. Zu seinem Verbleib hatte es nach dem Luftangriff am Freitag widersprüchliche Informationen gegeben. Zunächst meldete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, er sei in Sicherheit. Auch die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr am Freitag von einer ihm nahestehenden Person, Nasrallah sei am Leben.