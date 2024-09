«Die Botschaft an alle, die die Bürger des Staates Israel bedrohen, ist einfach: Wir werden wissen, wie wir sie erreichen können. Im Norden, im Süden und an weiter entfernten Orten», sagte Generalstabschef Herzi Halevi. Der Angriff am Freitag, dem die Armee den Namen «Neue Ordnung» gab, sei lange vorbereitet worden. «Er kam zum richtigen Zeitpunkt und auf sehr scharfe Weise», sagte Halevi weiter. Das Militär sei nun in höchster Alarmbereitschaft.