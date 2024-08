Nach der Tötung von Hamas-Auslandschef Ismail Hanija hat die islamistische Terrorgruppe Sinwar am Dienstagabend zum neuen Anführer der Organisation ernannt. Er lebt an einem unbekannten Ort im Gazastreifen - es wird vermutet, dass er sich in den Tunneln der Organisation unter dem Küstengebiet versteckt hält. Sein Vorgänger Hanija residierte in Katars Hauptstadt Doha und galt als Chefdiplomat der Hamas.