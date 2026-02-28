Die Hisbollah im Libanon wird vom Iran unterstützt und gilt als einer der stärksten nicht staatlichen Akteure weltweit. Auch nach dem jüngsten Krieg mit Israel, in dem die Miliz stark geschwächt wurde, soll sie noch über Zehntausende Kämpfer und grosse militärische Fähigkeiten verfügen. Seit Monaten gibt es einen Konflikt über die Frage, ob und wie die Hisbollah ihre Waffen abgeben soll.
Auch die Huthi-Miliz im Jemen, die ebenfalls vom Iran unterstützt wird, versprach die «volle und unerschütterliche Solidarität» mit Teheran sowie mit der Führung, der Regierung und dem Volk des Irans. Die Miliz, die wiederholt vor allem Handelsschiffe im Roten Meer und auch Israel angegriffen hat, drohte aber nicht direkt mit neuen Angriffen dieser Art.
(AWP)