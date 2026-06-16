Die Hisbollah-Miliz hat vom Iran nach eigener Darstellung Zusagen erhalten mit Blick auf einen Abzug der israelischen Armee aus dem Libanon. Der Iran habe der Hisbollah «sehr klar» zugesichert, dass man ein Abkommen mit den USA nur unterzeichne, wenn dieses einen Abzug Israels aus dem Libanon enthalte. Das sagte ein ranghoher Funktionär der Hisbollah der Deutschen Presse-Agentur. Die Frage sei eine der «obersten Prioritäten» für den Iran - dem wichtigsten Unterstützer der Hisbollah.