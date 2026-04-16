Trump hatte zuvor nach Gesprächen mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu eine Waffenruhe verkündet, die um Mitternacht (Ortszeit) beginnen und zunächst zehn Tage dauern soll. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar liefern sich auch die vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon und das israelische Militär eine erneute schwere Konfrontation. Die libanesische Regierung ist keine aktive Konfliktpartei und bemüht sich um Deeskalation./jot/DP/he
(AWP)