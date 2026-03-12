«Es gibt keinen sicheren Ort mehr»

In dem getroffenen Viertel Ramlet al-Baida leben derzeit Hunderte durch den Krieg vertriebene Menschen. Einige schlafen in Zelten. «Überall war Chaos», berichtete einer von ihnen der Deutschen Presse-Agentur. Seine Frau und sein Kind seien verletzt worden. «Erst haben wir die Angriffe in den Beiruter Vororten gehört, dann kam der Angriff hier», sagte er weiter.