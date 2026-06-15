Gleichzeitig heisst es, man halte fest an dem «legitimen und unveräusserlichen Recht des Libanon, sein Land, seine Menschen und Souveränität zu verteidigen, bis ein vollständiger Abzug erreicht ist und die Gefangenen zurückgekehrt sind».
Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte allerdings angekündigt, die israelischen Truppen würden sich vorerst nicht aus den besetzten Gebieten im Südlibanon zurückziehen. Über der libanesischen Hauptstadt Beirut kreisten am Montag erneut mutmasslich israelische Drohnen.
Mit Spannung wird erwartet, ob die USA und der Iran ihre Verbündeten zum Einhalten einer Waffenruhe bringen können./cmy/DP/men
(AWP)