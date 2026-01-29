Inmitten wachsender Spannungen zwischen langjährigen Verbündeten der USA und der Regierung in Washington bemüht sich auch Grossbritannien um einen engeren Draht zu China. Als erster britischer Regierungschef seit acht Jahren wurde Keir Starmer am Donnerstag in der Volksrepublik empfangen und traf dort auf Staats- und Parteichef Xi Jinping. China sei ein «zentraler Akteur auf der globalen Bühne», und es sei «entscheidend, dass wir eine ausgereiftere Beziehung aufbauen», sagte Starmer laut Medienberichten bei dem Treffen. Es sei «zu lange her», dass ein britischer Premierminister China besucht habe.