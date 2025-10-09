Auch Saudi-Arabien begrüsste die Einigung und lobte die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump und der anderen Vermittler, wie das Aussenministerium erklärte. Der einflussreiche Golfstaat hoffe, dass die Menschen im Gazastreifen nun schnell Hilfe erhielten. Israel müsse sich vollständig zurückziehen, damit Sicherheit und Stabilität wiederhergestellt werden könnten.
Weitere Länder begrüssten den Schritt
Der libanesische Präsident Joseph Aoun erklärte, die erzielte Einigung solle einen ersten Schritt zu einem dauerhaften Frieden darstellen. Er äusserte die Hoffnung, dass Israel seine Angriffe auf den Libanon und Syrien beenden werde, um langfristige Stabilität in der Region zu gewährleisten.
Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abul Gheit, mahnte auf der Plattform X, die Vermittler sollten ihre Bemühungen fortsetzen wie bisher, damit die Vereinbarung Bestand habe. Er bezeichnete die Einigung als «eine gute Nachricht für unser Volk in Gaza nach zwei Jahren des Blutvergiessens und der Zerstörung».
Auch andere Länder wie Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) begrüssten den Schritt. Die Bevölkerung müsse nun schnell humanitäre Hilfe erreichen, um die «Hungersnot im Gazastreifen» zu beenden, forderte das jordanische Aussenministerium. Die VAE hielt alle Seiten dazu an, sich an die Vereinbarung zu halten, um «Sicherheit, Wachstum und Frieden für die Menschen der gesamten Region» zu erzielen./arj/DP/stk
(AWP)