Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat den Durchbruch bei den Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs als «historischen Moment» bezeichnet. Das Abkommen schliesse nicht nur das Kapitel des Krieges. «Es öffnet auch das Tor der Hoffnung für die Völker der Region - für eine Zukunft, die von Gerechtigkeit und Stabilität geprägt ist», so al-Sisi in einem Post auf X. Ägypten vermittelt neben den USA, Katar und der Türkei zwischen den beiden Konfliktparteien.