Gleisverformung

Bei grosser Hitze dehnt sich der Stahl der Schienen aus, was zu Verformungen an Gleisen und Weichen führen kann. Dass dies keine theoretische Gefahr ist, zeigte sich am Montagnachmittag im Zürcher Hauptbahnhof: Dort musste gemäss SBB eine Weiche neu eingestellt werden, weil sich das Material durch die Sonneneinstrahlung zu stark ausgedehnt hatte. Einige Züge verkehrten in der Folge mit geringen Verspätungen.