Sachsen-Anhalt und Brandenburg

Demnach ist die Autobahn 2 Richtung Hannover bei Burg in Sachsen-Anhalt voraussichtlich noch bis Sonntagnachmittag wegen Hitzeschäden gesperrt. Das Gleiche gilt für den Abschnitt zwischen Ziesar und Wollin in Fahrtrichtung Potsdam in Brandenburg. Mehrere Medien hatten zuvor über die Liste berichtet. In Höhe von Irxleben in Sachsen-Anhalt kam auf der Fahrbahn Richtung Berlin eine neue Schadenstelle dazu, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Auch hier war die Fahrbahn Richtung Berlin voll gesperrt worden.