Biden kam nur langsam aus den Startlöchern, fing sich dann aber etwa zur Hälfte der Debatte, als er verstärkt auf Attacke umschaltete. So brachte er Trumps kürzliche Verurteilung in dem Prozess um eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels ins Spiel. Immer wieder warf er Trump zudem vor, zu lügen. Er habe noch nie so viel Unsinn gehört, entgegnete er das ein oder andere Mal auf Trumps Ausführungen. Gleichzeitig verteidigte Biden seinen Kurs in der Wirtschaftspolitik. Er räumte ein, dass durch die Inflation die Preise während seiner Amtszeit erheblich stiegen. Aber er verwies auch darauf, dass er nach der Corona-Pandemie «die Dinge wieder eingerenkt» habe.