Die Aktionärinnen und Aktionäre der Highlight Event & Entertainment AG (HLEE) haben an der Generalversammlung vom Freitag allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. So wurde der Antrag des Verwaltungsrats auf Kapitalherabsetzung durch Reduktion des Nennwerts aller Inhaberaktien von 9 auf neu 1 Franken angenommen, wie HLEE am Freitagabend mitteilte.