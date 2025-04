Im vergangenen Jahr starteten sieben Filme in den deutschen Kinos, darunter «Chantal im Märchenland» und «Spitzname». Beide Titel seien in den Top 20 der erfolgreichsten im Jahr 2024 gestarteten Filme in Deutschland. Im Geschäftsfeld TV-Auswertung/Lizenzhandel konnten auch im Jahr 2024 zahlreiche Lizenzverkäufe von Eigen und Fremdproduktionen realisiert werden, wie es weiter hiess.