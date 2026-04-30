«Gut gefüllte Pipeline»

Für das Kinojahr 2026 verfügt die HLEE-Gruppe nach aktuellem Planungsstand über eine «gut gefüllte Pipeline» mit mindestens neun geplanten Filmstarts. Im Segment Sport und Event will das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte die UEFA dabei unterstützen, die Ligaphase in der UEFA Champions League und Europa League abzuschliessen. Gleichzeitig sollen die Portfolios der TEAM-Gruppe und von SPORT1 ausgebaut werden.