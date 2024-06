Bei H&M dürfte der Umsatz im Juni in Landeswährungen gerechnet sechs Prozent unter dem Vorjahreswert liegen, teilten die Schweden am Donnerstag in Stockholm mit. Vor allem zu Monatsbeginn habe schlechtes Wetter in zahlreichen Märkten die Geschäfte belastet. Dazu käme ein hoher Vergleichswert bei den Erlösen ein Jahr zuvor. RBC-Analyst Richard Chamberlain sprach von einer enttäuschenden Entwicklung, H&M habe seine ohnehin vorsichtigen Schätzungen noch etwas unterboten.