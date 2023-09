Der Umsatz im September werde währungsbereinigt rund zehn Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums liegen, teilte der Konzern am Mittwoch in Stockholm mit. Vier Prozentpunkte davon gingen auf das Ende des Russland-Geschäfts zurück. Einen «substanziell negativen Effekt» hätten auch die hohen Temperaturen gehabt, die den Start in die Herbstsaison verzögerten.